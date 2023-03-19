الأحد 19-03-2023
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الأحد، 19-03-2023 09:04 ص

توقع زيادة عدد مستخدمي باص عمّان 50% العام الحالي

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الوكيل الإخباري - توقع الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للنقل علاء بينو، الأحد، زيادة عدد مستخدمي باص عمّان بنسبة 50% العام الحالي ليصل إلى 18 مليون مستخدم.

وقال بينو، إنه تم استكمال إطلاق جميع مسارات المرحلة الثانية من باص عمّان.

وأطلقت أمانة عمّان 5 مسارات جديدة ضمن المرحلة الثَّانية من مشروع باص عمّان، خدمة للمواطنين وتسهيلا عليهم في التنقل.

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وجاءت المسارات الجديدة كما يلي: مسار 20 من مجمع المحطة- إسكان البترا، مسار 33 المحطة-أبو علندا (دوار زهرة الأردن)، مسار 42 محطة صويلح- المستشفى الأسلامي، مسار 46 متحف الأردن- اليادودة، ومسار 56 مجمع المحطة-الذراع الغربي-مستشفى الحياة.


 




 

 


 

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