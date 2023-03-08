الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

تنظيم الطاقة: 41 محطة و55 نقطة شحن مرخصة للمركبات الكهربائية في الأردن

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

2.3 مليون راكب لحافلات الباص السريع وباص عمّان منذ مطلع العام

العميد حداد: 15 جلسة علمية بكافة الاختصاصات تعقد بذات التوقيت في مؤتمر الخدمات الطبية العاشر

العميد الهباهبة: عقد 50 ورشة منذ افتتاح مؤتمر الخدمات الدولي العاشر حضرها أكثر من ألفي طبيب

استقرار أسعار النفط عالمياً اليوم

مدير الخدمات الطبية: المؤتمر الدولي العاشر من أكبر المؤتمرات الطبية على المستوى الإقليمي

من بينهم الاردن .. تعرف على أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2023

ديوان الخدمة يعلن عن وظائف حكومية شاغرة

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

الأربعاء، 08-03-2023 09:04 ص

2.3 مليون راكب لحافلات الباص السريع وباص عمّان منذ مطلع العام

0022


الوكيل الإخباري - بلغ عدد الركاب للباص سريع التردد وباص عمّان خلال أول شهرين من العام الحالي 2.3 مليون راكب، وفق الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان للنقل علاء بينو.

اضافة اعلان


ومنذ تشغيل حافلات باص عمّان، بلغ عدد الركاب خلال 3.5 سنوات الماضية 26 مليون راكب للباص، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد مع تشغيل مرحلة ثانية تضم 23 مسارا جديدا.


وقال بينو الأربعاء، إن أجور النقل تتراوح من 45 قرشا إلى 55 قرشا، عدا مسار واحد تبلغ أجور النقل فيه 65 قرشا، بسبب طول المسافة الذي يقطعها، وهو دوار الجمرك – بوليتكنك.


ويبلغ مجموع المسارات الكلي بين المرحلتين الأولى والثانية لباص عمان 41 مسارا، فيما سيصبح عدد الحافلات التي تعمل 271 حافلة منها حافلات التردد السريع والتي تعمل على 3 مسارات، حيث تم تعزيز وزيادة عدد حافلات التردد السريع على جميع المسارات، عقب توجه لإطلاق 13 مسارا جديدا خلال الأسبوعين المقبلين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
752fc15a-987

تنظيم الطاقة: 41 محطة و55 نقطة شحن مرخصة للمركبات الكهربائية في الأردن

0L5A1045

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

وظائف

ديوان الخدمة يعلن عن وظائف حكومية شاغرة

وزارة الصحة

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

222

وفاة وإصابة بانهيار مغارة في إربد

55

التربية تنعى الطفل زياد شعبان

أخبار متعلقة
2252

فيديو - بكب يصطدم بواجهة سور احد المستشفيات الخاصة بعمان

مياهنا

مهم من "مياهنا" للمشتركين في عمّان والزرقاء ومأدبا

220231391737331060004

وفاتان و4 اصابات بحوادث دهس وصدم في عمّان

E07B59AD-9008-42D6-8283-62F8A85B7994

أبو عاقولة يطالب الحكومة بمساعدة أصحاب الشاحنات على استبدال شاحناتهم وتحديثها

63e37b49ece62

الهميسات يؤكد دور القطاع التجاري في تحريك الاستثمار

220235131016454141952

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 105 مليون م٣ بنسبة 38%