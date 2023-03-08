2.3 مليون راكب لحافلات الباص السريع وباص عمّان منذ مطلع العام

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الركاب للباص سريع التردد وباص عمّان خلال أول شهرين من العام الحالي 2.3 مليون راكب، وفق الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان للنقل علاء بينو.

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ومنذ تشغيل حافلات باص عمّان، بلغ عدد الركاب خلال 3.5 سنوات الماضية 26 مليون راكب للباص، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد مع تشغيل مرحلة ثانية تضم 23 مسارا جديدا.



وقال بينو الأربعاء، إن أجور النقل تتراوح من 45 قرشا إلى 55 قرشا، عدا مسار واحد تبلغ أجور النقل فيه 65 قرشا، بسبب طول المسافة الذي يقطعها، وهو دوار الجمرك – بوليتكنك.



ويبلغ مجموع المسارات الكلي بين المرحلتين الأولى والثانية لباص عمان 41 مسارا، فيما سيصبح عدد الحافلات التي تعمل 271 حافلة منها حافلات التردد السريع والتي تعمل على 3 مسارات، حيث تم تعزيز وزيادة عدد حافلات التردد السريع على جميع المسارات، عقب توجه لإطلاق 13 مسارا جديدا خلال الأسبوعين المقبلين.

