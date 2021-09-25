توقع وصول جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 7 ملايين الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري- توقع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، السبت، أن يصل إجمالي عدد الجرعات المعطاة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن، إلى 7 ملايين جرعة خلال الأسبوع المقبل.



وقال حجاوي إن عدد متلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا الجمعة "قليل جدا ولا يرتقي إلى مستوى التوعية التي أجريت".



وأعطيت 3739 جرعة من اللقاح خلال 24 ساعة موزعة على 1240 جرعة أولى و2499 جرعة ثانية، وفق بيانات وزارة الصحة الجمعة.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي 6886546 جرعة، توزعت على 3661887 جرعة أولى، و3224659 جرعة ثانية.



وعن عدد الحالات النشطة في الأردن، أوضح حجاوي أنها منذ 4 أسابيع تقترب من 12 ألف حالة.



"الحالات النشطة التي هي أكثر من 12 ألفا، وهذا الرقم يعني أن هذا الأمر صحي، وأن الوزارة تقوم بإجراءات التقصي الوبائي والفحص المخبري (لكورونا)، وأن هناك مسوحات على مستوى وطني وفي المحافظات" كافة، وفق حجاوي.



وبحسب بيان وزارة الصحة، الجمعة، بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 12346.

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