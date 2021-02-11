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الخميس، 11-02-2021 01:16 م

توقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء - أسماء

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الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة المياه والري - سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) ان نسبة العكورة في بعض المصادر المائية مازالت مرتفعة الأمر الذي تسبب بوقف الضخ من بعض المصادر خاصة في محطة الزارة ماعين مما قلل من كميات المياه المعالجة لغايات الشرب لمناطق في عمان والزرقاء . 

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وقالت سلطة المياه انها ستتابع الاوضاع في هذه المناطق حيث ستتأثر جزئيا بسبب وقف ضخ المياه من بعض المصادر وخاصة أجزاء من لواء الموقر و الرجم الشامي و ابو علندا واليادودة و المغيرات وصالحية العابد و إسكان الفردوس ولواء الجيزة وقرية خالد وقرية أبو صياح غرب الزرقاء.


 




 

 


 

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