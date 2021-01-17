وزارة المياه والري تدعو المواطنين للحذر من المنخفض القادم

الوكيل الاخباري - دعت وزارة المياه والري جميع المواطنين والمزارعين ومربي المواشي في جميع مناطق المملكة الى ضرورة الاستعداد الجيد واتخاذ الاحتياطات و الاجراءات الفاعلة والمسؤولة لحماية مزروعاتهم ومواشيهم وعدادات المياه والمرافق المائية المنزلية المختلفة من موجات الصقيع المتوقعة ان تكون مرافقة للمنخفض الجوي الذي يتوقع ان يبدأ بدخول المملكة بأذن الله خلال الساعات القادمة يرافقه انخفاض حاد على درجات الحرارة وقد يستمر لعدة أيام .

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وقال مساعد أمين عام الوزارة للاعلام الناطق الاعلامي عمر سلامة ان المنخفضات الجوية المتوقعة بأذن الله سيرافقها هطولات مطرية غزيرة مما يستوجب من المزارعين اتخاذ اجراءات احترازية تضمن حماية مزروعاتهم المحاذية للسيول والاودية من خطر مداهمة مياه الفيضانات وخاصة التي تقع أسفل السدود مع توقع عدة منخفضات على المملكة محملة بامطار الخير والثلوج هذا الاسبوع .



واكد ان وزير المياه والري اصدر تعليمات مشددة لجميع كوادر المياه في جميع المناطق الى اتخاذ كل مايلزم للتنسيق مع مختلف الجهات والحكام الاداريين ورؤساء البلديات بالخصوص واستحداث غرف عمليات للتعامل مع الحالة الجوية والتنسيق مع مختلف الجهات للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة .



