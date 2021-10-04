الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

النجداوي لـ الوكيل : شركة خاصة ستقوم بإزالة العمارة المتصدعة

تفاصيل مؤلمة ترويها والدة طفل توحد

الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين طوباس والاغوار الشمالية الفلسطينية

الحكومة اللبنانية تعلن استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي

مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء

الديوان الملكي : الملك يمتلك شققا وبيوتا في الولايات المتحدة ليس بجديد

الأوقاف لـ الوكيل: لا يوجد تغيير على الإجراءات المعمول بها في المساجد

توقيع اتفاقيات تأهيل شبكات مياه إربد بقيمة 23.5 مليون يورو

قطر تضيف الأردن إلى قائمة الدول الخضراء للسفر

الأمانة لـ الوكيل : تخطيط شوارع عمان يشتمل الطرق الفرعية

الإثنين، 04-10-2021 11:19 ص

توقيع اتفاقيات تأهيل شبكات مياه إربد بقيمة 23.5 مليون يورو

مياه


الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري محمد النجار اتفاقيات الحزمة الأولى (A1) لتنفيذ (3) حزم لتأهيل وتحديث شبكات مياه إربد بقيمة (23.596) مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية للمحافظة على استدامة مصادر المياه وتحسين أنظمة تشغيل المياه.

اضافة اعلان


وقال النجار، إن "تنفيذ الحزمة الأولى يهدف إلى تطوير وتحسين مشاريع مائية في مناطق قصبة إربد، وتتضمن مناطق قصبة إربد، الحي الجنوبي، والحي الشمالي والحي الشرقي، وسط البلد، وحي التركمان، شارع الجامعة ومناطق (المنارة، البارحة، النصر، جزء من بيت راس، الروضة، الهاشمية، الرابية، النزهة، جزء من إيدون) لتحسين كفاءة شبكات المياه بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشار إلى أن أعمال المشروع في الحزمة الأولى (A1) تشمل تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية بأقطار (125-1200) ملم وبطول إجمالي تقريبي (74) كم من أنابيب البولي إيثلين والدكتايل من خلال (3) مقاولين محليين وبإشراف ائتلاف شركة Artelia/Engicon .


وكشف النجار عن وجود حزمة ثانية(A2) بقيمة (43.6) مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية لخدمة مناطق قرى إربد والرمثا وتشمل ( إيدون، عاليا، بيت راس ، بشرى ، حوارة ، الحصن، مرو ، سال ، صريح ، علال ، فوعرة ، المغيير ، مخيم الحصن، تقبل ، حور ، أم الجدايل ، أسعرة ) ومناطق الرمثا وقراها ( الطرة ، الشجرة، عمراوة ) لتنفيذ شبكات بأقطار (125-600) ملم و(125-900) ملم.


وتتضمن كذلك إنشاء خزان في منطقة الرمثا بسعة تخزينية (20) ألف متر مكعّب، وإنشاء محطة ضخ جديدة في زبدا واستبدال المضخات فيها وإنشاء بوستر في منطقة بيت راس وربط المرافق الجديدة على نظام سكادا القائم حيث يتوقع طرحها للتنفيذ مطلع العام المقبل 2022 .


وأشاد الوزير بالدعم والتعاون الأوروبي والألماني والفرنسي خاصة لقطاع المياه من خلال بنك الإعمار الألماني KFW ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية BMZ، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، مثمنا الجهود الكبيرة في مجال تأمين مصادر تمويل جديدة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعي المياه والصرف الصحي من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بما يحقق رفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة لتحسين واقع الحياة المعيشية لمواطننا الأردني.


وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو عن سعادتها وارتياحها لأوجه التعاون المشترك خاصة مع قطاع المياه مؤكدة استمرار هذا التعاون، وأن الاتحاد الأوروبي مستمر بتقديم الدعم لقطاع المياه لتمكينه من تجاوز مختلف التحديات لمساعدة المواطنين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202128153745941466506

النجداوي لـ الوكيل : شركة خاصة ستقوم بإزالة العمارة المتصدعة

siha

تفاصيل مؤلمة ترويها والدة طفل توحد

طيران

مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء

220211144112799121114

الديوان الملكي : الملك يمتلك شققا وبيوتا في الولايات المتحدة ليس بجديد

140082

الأوقاف لـ الوكيل: لا يوجد تغيير على الإجراءات المعمول بها في المساجد

قطر

قطر تضيف الأردن إلى قائمة الدول الخضراء للسفر

أخبار متعلقة
اغل

4 أحداث تهز المملكة صباح اليوم

9202014115438443553398

اربد : طرح عطاء انشاء إضافات صفية في سما الروسان والرفيد

الخصاونة لوغو

انعقاد مؤتمر المياه والطاقة اليوم في البحر الميت

وزارة التربية والتعليم

تربية قصبة إربد تبحث المشاركة بجائزة الملكة رانيا

f

تخريج المشاركين في دورة الكتابة الإبداعية بإربد

920218113714376789090

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء