توقيع اتفاقيات تأهيل شبكات مياه إربد بقيمة 23.5 مليون يورو

الوكيل الإخباري - وقع وزير المياه والري محمد النجار اتفاقيات الحزمة الأولى (A1) لتنفيذ (3) حزم لتأهيل وتحديث شبكات مياه إربد بقيمة (23.596) مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية للمحافظة على استدامة مصادر المياه وتحسين أنظمة تشغيل المياه.

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وقال النجار، إن "تنفيذ الحزمة الأولى يهدف إلى تطوير وتحسين مشاريع مائية في مناطق قصبة إربد، وتتضمن مناطق قصبة إربد، الحي الجنوبي، والحي الشمالي والحي الشرقي، وسط البلد، وحي التركمان، شارع الجامعة ومناطق (المنارة، البارحة، النصر، جزء من بيت راس، الروضة، الهاشمية، الرابية، النزهة، جزء من إيدون) لتحسين كفاءة شبكات المياه بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار إلى أن أعمال المشروع في الحزمة الأولى (A1) تشمل تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية بأقطار (125-1200) ملم وبطول إجمالي تقريبي (74) كم من أنابيب البولي إيثلين والدكتايل من خلال (3) مقاولين محليين وبإشراف ائتلاف شركة Artelia/Engicon .



وكشف النجار عن وجود حزمة ثانية(A2) بقيمة (43.6) مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية لخدمة مناطق قرى إربد والرمثا وتشمل ( إيدون، عاليا، بيت راس ، بشرى ، حوارة ، الحصن، مرو ، سال ، صريح ، علال ، فوعرة ، المغيير ، مخيم الحصن، تقبل ، حور ، أم الجدايل ، أسعرة ) ومناطق الرمثا وقراها ( الطرة ، الشجرة، عمراوة ) لتنفيذ شبكات بأقطار (125-600) ملم و(125-900) ملم.



وتتضمن كذلك إنشاء خزان في منطقة الرمثا بسعة تخزينية (20) ألف متر مكعّب، وإنشاء محطة ضخ جديدة في زبدا واستبدال المضخات فيها وإنشاء بوستر في منطقة بيت راس وربط المرافق الجديدة على نظام سكادا القائم حيث يتوقع طرحها للتنفيذ مطلع العام المقبل 2022 .



وأشاد الوزير بالدعم والتعاون الأوروبي والألماني والفرنسي خاصة لقطاع المياه من خلال بنك الإعمار الألماني KFW ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية BMZ، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، مثمنا الجهود الكبيرة في مجال تأمين مصادر تمويل جديدة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعي المياه والصرف الصحي من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بما يحقق رفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة لتحسين واقع الحياة المعيشية لمواطننا الأردني.



وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو عن سعادتها وارتياحها لأوجه التعاون المشترك خاصة مع قطاع المياه مؤكدة استمرار هذا التعاون، وأن الاتحاد الأوروبي مستمر بتقديم الدعم لقطاع المياه لتمكينه من تجاوز مختلف التحديات لمساعدة المواطنين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

