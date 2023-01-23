توقيع اتفاقية لاستقطاب 32 رحلة طيران عارض العام الحالي من 16 مدينة إسبانية وبرتغالية

الوكيل الاخباري-

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أعلنت هيئة تنشيط السياحة، عن توقيع اتفاقية تعزيز استقطاب السياحة للمملكة من خلال الطيران العارض، بهدف استقطاب 32 رحلة خلال العام الحالي من 16 مدينة إسبانية وبرتغالية.جاء ذلك خلال مشاركة الأردن في فعاليات المعرض السياحي الدولي فيتور 2023، في العاصمة الإسبانية مدريد، في وفد ترأسه رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة/ وزير السياحة والآثار مكرم القيسي.ورافق الوزير، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات ورئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات ومفوض السياحة والبيئة في سلطة إقليم العقبة الاقتصادية نضال المجالي، إضافة إلى مشاركة 18 شركة تمثل مكاتب السياحة والسفر في الأردن والخطوط الجوية الملكية الأردنية.وعقد القيسي اجتماعات مع عدد من نظرائه وزراء السياحة العرب والأجانب بهدف الترويج للأردن كمقصد سياحي وتثبيت وجوده على خارطة السياحة العالمية والتشبيك المباشر مع القطاع السياحي الأردني الخاص لاستقطاب أعداد أكبر من السياح الإسبان إلى المملكة.عربيات، أكد على أهمية المشاركة الأردنية في المعرض من خلال الجناح الأردني، بإبرام العديد من العقود والاتفاقيات التي من شأنها استقطاب المزيد من السياح إلى الأردن.وبين، أن هذه المشاركة تأتي ضمن الجهود التى تبذلها الهيئة لزيادة الحركة السياحية إلى المملكة من الأسواق العالمية، إضافة إلى تسويق وترويج المنتج السياحي الأردني وما يمتاز به.ولفت عربيات، النظر إلى أنه جرى خلال أيام المعرض لقاءات إعلامية وورش عمل مع الإعلاميين والصحفيين الإسبانيين لمشاركة التسويق للمملكة، كما أنه جرى إطلاق حملة إعلانات خارجية خلال المعرض هدفها تسويق المملكة خلال فعاليات المعرض.وشهدت أيام المعرض حضورا لافتا من السفيرة الأردنية في إسبانيا أريج حوامدة والتي قامت بدور إيجابي في إنجاح فعاليات المعرض وتقديم صورة إيجابية عن المملكة.