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الخميس، 23-12-2021 02:09 م

توقيف ممرض لقبوله رشوة واستخراجه شهادات كاذبة لتلقي مطاعيم كورونا

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الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف ممرض في أحد المراكز الصحية، بجرم جناية طلب وقبول الرشوة وجنحة التدخل في هدر المال العام لاستخراجه شهادات كاذبة لتلقي مطاعيم مضادة لكورونا.اضافة اعلان


وفي حيثيات القضية، "تعاون الممرض المتهم، مع ضباط ارتباط في مراكز التطعيم، باستخراج شهادات مطاعيم مضادة لكورونا غير صحيحة بدون أن يتلقى الشخص المعني جرعة المطعوم فعليا".

وتبين أن المتهمين كانوا يتلفون المطاعيم المسجل أرقامها التشغيلية على الشهادات حتى لا تظهر في شهادات أخرى، ما أدى إلى هدر هذه المطاعيم وتفويت فرصة الاستفادة منها. (المملكة)

 




 

 


 

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