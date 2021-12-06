توقيف موظف حكومي زوّر كمبيالة بـ800 ألف دينار

الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف في صندوق التنمية والتشغيل 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا .

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مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال أن الموظف زوّر كمبيالة بمبلغ 800 ألف دينار قيمة وديعة في أحد البنوك المحلية لسيدة هولندية الجنسية زوجة مواطن عراقي متوفى وتقيم في عمان .



وأضاف أن المدعي العام وجه إليه تهمة جناية التزوير والشروع بالاحتيال.



وكانت الهيئة أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في العشرين من شهر أيلول الماضي .



يُذكر أن هذا الموظف قام بالتزوير بصفته الشخصية دون أن يكون لصندوق التنمية والتشغيل الذي يعمل به علاقة بما ارتكبه .