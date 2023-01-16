الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

الإثنين، 16-01-2023 06:12 م

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

wwww


الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة في بيان الإثنين أنه يجري محادثات مع السلطات الأردنية بهدف رفع الحظر المفروض عليه.

وقال التطبيق في بيان "لدينا إيمان كامل أنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع السلطات، يمكننا التوصل إلى قرار من شأنه أن يسمح لمنصة تيك توك بمواصلة خدمة الملايين من صانعي المحتوى في الأردن الذين وجدوا موطنا للتعبير الإبداعي على منصتنا".

وأشار الى متابعة الملايين في الأردن لحسابات وهاشتاغات على تيك توك.

وأوضح أن "فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك" القواعد الاجتماعية، مؤكدة "إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي".

ووفقا للتطبيق "تمّت إزالة 310,724 مقطع فيديو في الأردن، 86,6% منها (...) قبل تلقي أي مشاهدات".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image63c575fed0be2

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

w

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

بشر-الخصاونة

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

1120221223170957202002

اطلاق منصة حكومية جديدة

35f7d5a8-officialhm

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

1

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

أخبار متعلقة
120231518135772541298

رئيس الجامعة الهاشمية يلتقي مشاركين في دورة الطب المثبت بالدليل

1202311172658854613544

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وأكاديمية جورامكو

120234192713897184453

بيان من الجيش الأردني حول العثور على 15 رفاتاً بالقدس - صور

ww

ضمان القروض تشارك في البرنامج التعريفي بصندوق تطوير ودعم الصناعة

12202231163924883801011

بعد 22 يوماً على ايقافه .. تطورات عودة "تيك توك" بالأردن !

4089f7df-تفسير-ضياع-الطفل-في-المنام

قصة طفل أردني في مصر تفاصيلها مؤلمة و تدمي القلب