تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة في بيان الإثنين أنه يجري محادثات مع السلطات الأردنية بهدف رفع الحظر المفروض عليه.



وقال التطبيق في بيان "لدينا إيمان كامل أنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع السلطات، يمكننا التوصل إلى قرار من شأنه أن يسمح لمنصة تيك توك بمواصلة خدمة الملايين من صانعي المحتوى في الأردن الذين وجدوا موطنا للتعبير الإبداعي على منصتنا".



وأشار الى متابعة الملايين في الأردن لحسابات وهاشتاغات على تيك توك.



وأوضح أن "فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك" القواعد الاجتماعية، مؤكدة "إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي".



ووفقا للتطبيق "تمّت إزالة 310,724 مقطع فيديو في الأردن، 86,6% منها (...) قبل تلقي أي مشاهدات".

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