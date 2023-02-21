ثقافة الطفيلة تلتقي بالفعاليات الشعبية والثقافية في لواء الحسا

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة،اليوم الثلاثاء، لقاء مفتوحا في قاعة المرحوم الدكتور احمد الحجايا في الحسا مع الهئيات الثقافية والأندية والمراكز الشبابية والمجتمع المحلي والمهتمين بالشأن الثقافي.



وجاء اللقاء بمناسبة اختيار " لواء الحسا كأحد ألوية مدن الثقافية لعام 2023 م" ، والاطلاع على آلية تقديم المشروعات الثقافية التي ستقدم وفق نماذج معتمدة من وزارة الثقافة، بحضور رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة وعدد من أعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء الهئيات الثقافية في اللواء .

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