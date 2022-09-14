ثقافة مادبا.. جهود دؤوبة لإبراز التراث الفلكلوري والسياحي في المحافظة

الوكيل الاخباري- قال مدير ثقافة مادبا المخرج المسرحي فراس المصري، إن مادبا تزخر بالعديد من الفنون وخاصة فن الفسيفساء، مشيرا الى أن لمعهد الفسيفساء في المدينة أثرا كبيرا في المحافظة على الموروث الثقافي.

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وأكد أن المديرية تلعب دورا مهما في إبراز الجانب الثقافي السياحي في محافظة مادبا التي فازت بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022، موضحا أن المديرية تدعم وتشجع الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة على إنشاء الفرق الشعبية لترسيخ الإرث التراثي والفلكلوري.



وأضاف المصري أن ثقافة مادبا عملت على إنتاج مجموعة من الأفلام حول المواقع السياحية والتراثية في مادبا، واستضافت مجموعة من الكتّاب والفنانين والمثقفين والاعلاميين الأردنيين للتعريف بالمسارات السياحية في المحافظة.



وأشار الى عقد عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والمسرحيات، والتعاون مع مديرية السياحة لدعم المشاريع الثقافية الفنية وتنظيم العروض الفنية والمسرحية والفنون التشكيلية لإبراز المشهد السياحي والثقافي في المحافظة، كما زودت المواقع الإلكترونية في الأردن وخارجه بمجموعة من الصور الفوتوغرافية عن الموروث التراثي والسياحي الذي تزخر به المحافظة، وتعكف حاليا على وضع تصور مستقبلي لإنتاج مجموعة كبيرة من الكتب لإبراز المعالم التاريخية فيها.

