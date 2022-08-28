الكرك: كلنا الأردن تختتم دورة الأمن السيبراني

الوكيل الاخباري - اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة الكرك اليوم الأحد، بمقرها وسط المحافظة"دورة أمن المعلومات والأمن السيبراني" بإشراف المدربة بشرى الطراونة ومشاركة شبابية واسعة من مختلف أنحاء المحافظة.



وقالت الطراونة إن الدورة اشتملت على توضيح لمفهوم أمن المعلومات والذي يراد به حماية المعلومات، سواء كبيانات على الحواسيب والهواتف الذكية أو كمعلومات ورقية وملفات مؤرشفة، أما الأمن السيبراني فيعني الأمن الإلكتروني فهو مرتبط بالإلكترونيات أو بالأدق بشبكة الانترنت.

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