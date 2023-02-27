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الإثنين، 27-02-2023 10:22 م

جامعات أردنية تشارك في معرض دولي للجامعات بقطر

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الوكيل الاخباري - اختتمت بالدوحة اليوم الاثنين، فعاليات معرض الجامعات الدولي بمشاركة عدد من الجامعات الرسمية والخاصة الأردنية .

وشارك في الفعاليات جامعات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية واستراليا وسويسرا وماليزيا وألمانيا وهنجاريا وتركيا وفرنسا والإمارات،إضافة إلى قطر.

وقال وكيل وزارة التربية التعليم القطرية، عمر النعمة إن المعرض استهدف طلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من أجل التمهيد لهم حول تخصصات المستقبل التي تحتضنها الجامعات.

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