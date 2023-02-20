عجلون: الاحتفال بعيد الشجرة في راجب

الوكيل الاخباري - احتفلت جمعية البيئة الأردنية و بالتعاون مع بلدية كفرنجه الجديدة ومديرية زراعة عجلون وبدعم من البنك الإسلامــي الأردني في بلدة راجب اليوم الاثنين، بعيد الشجرة .



واكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف أهمية الاحتفال بيوم الشجرة وتحفيز المواطنين على زراعتها والاعتناء بها ، مشيرا إلى أن العمل التطوعي ضرورة وطنية وإنسانية يجب تعميقها وتعزيزها ،وغرس مفهوم الحفاظ على الثروة الحرجية انطلاقا من أهمية الغطاء النباتي والغابات والمراعي كمورد طبيعي ودوره في تحقيق التوازن البيئي والتنوع الحيوي .

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