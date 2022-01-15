الأحد 16-01-2022
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السبت، 15-01-2022 09:45 م

جامعات تقرر تأخير دوام الاحد - اسماء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قال رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، انه نظرا للظروف الجوية السائدة تقرر تأخير جميع الامتحانات المحوسبة داخل الحرم الجامعي ليوم غد الأحد الموافق ١٦/١/٢٠٢٢،  لتبدأ الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة مساءً.

اما فيما يخص الامتحانات النهائية الورقية يبقى الحال كما هو عليه حيث ان اول جلسة تبدآ الساعة التاسعة صباحا.

وأهاب رئيس الجامعة بالسادة العمداء ومدرسي الجامعة  التعاون مع الطلبة في حال حصول بعض التاخر من قبل الطلبة.

بدوره أكد مدير وحدة القبول والتسجيل والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي مهند الخطيب أن القرارات التي تتخذها الجامعات الأردنية بتعطيل الدوام الأحد بسبب الظروف الجوية السائدة، هي قرارات مناطة برئاسة الجامعة أو عمادة الكلية الجامعية المعنية.

وبين أن ذلك ليس من صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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