جامعة آل البيت توقع اتفاقية في مجال عقد الدبلومات التدريبية

الوكيل الاخباري - وقع نائب رئيس جامعة آل البيت للشؤون الإدارية، الدكتور عمر العطين، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع مركز عيون تالا للتدريب بهدف التعاون وتقديم التدريب والاستشارات التعليمية وعقد الدبلومات التدريبية لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي.

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وقال العطين، خلال توقيعه الاتفاقية، إن الجامعة تفخر بهذه الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي من محافظات المملكة كافة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي بهدف زيادة بناء القدرات والتدريب لطلبة الجامعة وتعزيز التعاون لما يصب في مصلحة الطرفين.



وأكدت مديرة المركز، تالا محمد الشرعة، السعي بالوصول بالبرامج التدريبية والفعاليات وورش العمل التدريبية التي يعقدها المركز لأنحاء المملكة كافة.