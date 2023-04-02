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الأحد، 02-04-2023 07:50 م

جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين

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الوكيل الإخباري- وقّعت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا مع مركز  المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين  IRCKHF مذكرة تفاهم ، لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية في مجال البحث العلمي، وضمان تلبية جميع المتطلبات الضرورية للحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في إجراء البحوث التي تشمل أشخاصًا.اضافة اعلان


ووقع مذكرة التفاهم عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن المركز مديره الأستاذ الدكتور أيمن هلسه، بحضور عميد كلية الملك عبدالله الاول للدراسات العليا والبحث العلمي الاستاذ الدكتور رائد مصلح، وعميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور، والدكتورة ناديه صويص، ومن المركز رئيسة قسم الأبحاث بالإنابة هلا أبو طالب، و رئيسة قسم الاتصال ديمة القطب.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تفعيل التعاون  في جميع الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير في مجال البحث العلمي والعمل الاجتماعي في الأردن وإصدار الموافقات اللازمة من لجنة أخلاقيات البحث العلمي  IRBفي الجامعة والتي أنبثقت عن وثيقة شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية التي أطلقت برعاية كريمة من صاحبة السمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية خلال أعمال المنتدى العالمي للعلوم عام  2019في بودابست،  والتي تمثل مظلة لمنظومة أخلاقية وأداة شاملة تهدف إلى ضمان قيام العلوم والتكنولوجيا بخدمة التنمية البشرية في المنطقة العربية.

كما تسعى مذكرة التفاهم إلى النهوض بالأفكار والأهداف التعاونية للمشاركين من حيث صلتها بأبحاث الموضوعات البشرية والعمل الاجتماعي وتمكين كل مشارك من متابعة الأنشطة البحثية والمهام المتعلقة بالبحوث العلمية.

ورحبت الدكتورة أبو الهيجاء، بهذا التعاون المشترك الذي يعزز رؤية الجامعة في توفير بيئة بحثية محفزة ومتطورة، يراعى فيها الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي والحفاظ على سرية المعلومات، وتركز الجامعة على نوعية الأبحاث المنشورة واعتماد القواعد البحثية العالمية، حيث تضاعف عدد الأبحاث المنشورة خلال السنوات الاخيرة لدورها الأساسي في تنمية المعرفة وربطها بالتكنولوجيا ودمجها بسياسية العملية التعليمية التي تعتمدها الجامعة.

كما أشارت الدكتورة أبو الهيجاء، إلى أن  الجامعة قد أنشأت أول "وحدة أخلاقيات البحث العلمي" في عام 2019،  على مستوى الجامعات الأردنية والمسجلة لدى مكتب الموارد البشرية

 Office of Human Resources (OHR.gov) ، والتي تأتي تماشياً مع التشريعات العالمية لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، و شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، بهدف ضبط هذه الأخلاقيات من خلال الوحدة التي تسعى للحصول على الاعتماد الدولي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هلسه عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا في مجال تطوير البحوث والدراسات العلمية، خاصة وأن التوجه العالمي يتجه نحو إدماج الاشكال المختلفة للتكنولوجيا في مجال البحث العلمي التنموي. هذه الشراكة ستسمح بتبادل الخبرات والموارد والفرص لتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها استخدام المعرفة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

 




 

 


 

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