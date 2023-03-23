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الخميس، 23-03-2023 11:16 م

اتفاقية تعاون بين الوطنية للتشغيل والأكاديمية الملكية لفنون الطهي

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الوكيل الاخباري - وقعت اليوم الخميس، اتفاقية تعاون، بين الوطنية للتشغيل والتدريب والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، بهدف تقديم خدمات تدريب وتأهيل الشباب في قطاعي فنون الطهي والفندقة للمتدربين بمركز العقبة التدريبي التابع للوطنية للتشغيل والتدريب والذي سيكون مركزاً متميزاً ريادياً الأول من نوعه في الأردن يلبي احتياجات سوق العمل من المهن المختلفة بما فيها الخدمات اللوجستية والفندقية.

ووقع الاتفاقية عن الوطنية للتشغيل والتدريب مديرها العام العميد الركن سليمان الفاعوري، وعن الأكاديمية الملكية لفنون الطهي رئيس مجلس الأمناء الدكتور وجيه عويس.

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