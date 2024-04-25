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الخميس، 25-04-2024 04:15 م

جلسة تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات الكيماوية

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الوكيل الإخباري - نَظَّمَت وزارة الاستثمار اليوم الخميس، الجلسة التشاورية الثالثة لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الكيماوية والصناعات التجميلية، مع ممثلي القطاعين العام والخاص، وقطاع الصناعات الكيماوية والتجميلية، بحضور أكثر من 66 شركة متخصصة في القطاع.

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وبحسب بيان للوزارة، فإن الجلسة تأتي ضمن خطوات الوزارة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2023، في استكشاف فرص استثمارية في كافة القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع الصناعات الكيماوية والتجميلية.


وأكّد أمين عام الوزارة زاهر القطارنة، أن الجلسات التشاورية جاءت ضمن سلسلة جلسات تعقدها الوزارة في إطار جهودها لتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مبينا أن الوزارة نَظَّمَت منذ مطلع العام الحالي جلستين تشاوريتين لقطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الزراعي، وذلك للتعريف بالفرص الاستثمارية في هذين القطاعين.


وبيّن أنَّ الجلسات التشاورية، جاءت بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعات الكيماوية والصناعات التجميلية لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاستثمارات القائمة في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي الذي ينطوي على تنفيذ مجموعة مبادرات من شأنها أن تنهض بالاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للشباب والشابات الأردنيين.


وتطرّق القطارنة إلى أهم الإصلاحات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة الصادرة بموجبه بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.


من جانبه أشار ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البسّ، الى أبرز ما يتمتع به القطاع من مؤشرات اقتصادية، مبيناً أن الأسمدة والمنتجات النيتروجينية هي الأعلى إنتاجاً في القطاع.

 




 

 


 

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