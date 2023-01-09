جلسة تعريفية في الكرك حول جائزة الحسين للعمل التطوعي

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب الكرك، اليوم الاثنين، في مركز شباب وشابات وادي الكرك، جلسة تعريفية حول التعريف بجائزة الحسين للعمل التطوعي التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمشاركة فريق نهضة الخير التطوعي.



وقال مدير المديرية، الدكتور يعقوب الحجازين، إن الجائزة تهدف إلى تحفيز جهود الأفراد والمؤسسات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي المتميز لخدمة المجتمع، لافتا إلى أن سمو ولي العهد وجه نحو بناء جائزة وطنية متخصصة بالعمل التطوعي، من شأنها تكريم الأفراد والمؤسسات التي تدفع مسيرة التنمية المجتمعية المستدامة وتقوم بمسؤوليتها الأخلاقية في بناء المجتمع.

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