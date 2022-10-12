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الأربعاء، 12-10-2022 12:10 م

جلسة توعوية حول سرطان الثدي بمركز شابات لواء ناعور النموذجي

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء ناعور النموذجي، التابع لمديرية شباب محافظة العاصمة بالتعاون مع الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الاسرة ومؤسسة الحسين للسرطان، جلسة توعوية حول سرطان الثدي، بحضور 30 شابة.

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وبحسب بيان المديرية اليوم الأربعاء، قدمت مندوبة مستشفى الحسين للسرطان رائدة الدبوبي، عرضا حول سرطان الثدي وأهم الأعراض ومراحل الإصابة التي تظهر لدى المصابة.


وأشارت الدبوبي إلى أن هناك عدة عوامل تسبب مرض سرطان الثدي، أبرزها الوراثة والسمنة وتناول المأكولات المشبعة بالدهون، وتناول حبوب منع الحمل دون استشارة الطبيب، إضافة إلى التدخين.


 




 

 


 

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