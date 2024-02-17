اختتام فعاليات مشروع مجلس "شباب21" بإربد

الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، اليوم السبت، أن مشروع التحديث السياسي مستمر، ولم يكن وليد مرحلة بعينها.

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وقال خلال رعايته في إربد فعاليات اختتام مشروع مجلس "شباب 21 لدورته الثانية التي نظمها مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، إن التحديث السياسي بناء يتطلب مساهمة الجميع في تشييده والحفاظ عليه، داعيا الجميع إلى الانخراط في العمل السياسي وصناعة التأثير والتغيير والوصول لمقاعد مجلس النواب.

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