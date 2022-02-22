وزارة النقل: تعزيز التعاون بمجال النقل السككي بين الأردن ومصر

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي في وزارة النقل علي عضيبات، إن وفدا من المهندسين المتخصصين في مجال البنية التحتية والوحدات المتحركة بهيئة السكك الحديدية المصرية سيزور المملكة للتعاون بمجالات دعم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في مشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي.



وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تأتي بعيد لقاء جمع وزير النقل المهندس وجيه عزايزة بنظيره المصري كامل الوزير، بحث سبل زيادة التعاون بين الجانبين، مبينا أن الوفد سيبحث دراسة الجدوى الاقتصادية لسكة الحديد بين الزرقاء وعمان ومطار الملكة علياء الدولي بهدف تفعيل الخط وإدخاله ضمن منظومة النقل المحلية، والاستفادة من خبرة الأشقاء المصريين في مجال النقل السككي، وتجربتها في تطوير القاطرات والعربات (rolling stock) وأنظمة الاتصالات والإشارة الحديثة.

اضافة اعلان