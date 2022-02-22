الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على موعد قدوم شهر رمضان فلكياً

الصحة العالمية: أعراض النسخة الثانية من متحور أوميكرون ليست أخطر من سابقتها

مستو يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

اتحاد القيصر ينظم أمسية للأدباء الشباب في إربد

الكلالدة: سأغادر الهيئة وأنا مطمئن أنها باتت تزاحم المراتب الثلاثة الأولى بالعالم

مجلس الاتحاد الروسي يوافق على طلب بوتين استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

توصية بإحالة مخالفات مالية وإدارية في البلديات إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الصحة تعلن قائمة بأسماء مركز التطعيم ضد كورونا الأربعاء

لجنة الاوبئة توضح حول تسجيل اصابات كورونا بالمدارس

بوتين: موسكو ستكون في مرمى الصواريخ النووية الأوكرانية وعلى كييف نزع سلاحها

الثلاثاء، 22-02-2022 07:53 م

وزارة النقل: تعزيز التعاون بمجال النقل السككي بين الأردن ومصر

220226175828127951161


 الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي في وزارة النقل علي عضيبات، إن وفدا من المهندسين المتخصصين في مجال البنية التحتية والوحدات المتحركة بهيئة السكك الحديدية المصرية سيزور المملكة للتعاون بمجالات دعم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في مشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تأتي بعيد لقاء جمع وزير النقل المهندس وجيه عزايزة بنظيره المصري كامل الوزير، بحث سبل زيادة التعاون بين الجانبين، مبينا أن الوفد سيبحث دراسة الجدوى الاقتصادية لسكة الحديد بين الزرقاء وعمان ومطار الملكة علياء الدولي بهدف تفعيل الخط وإدخاله ضمن منظومة النقل المحلية، والاستفادة من خبرة الأشقاء المصريين في مجال النقل السككي، وتجربتها في تطوير القاطرات والعربات (rolling stock) وأنظمة الاتصالات والإشارة الحديثة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

مستو يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

2202221221121460555846

اتحاد القيصر ينظم أمسية للأدباء الشباب في إربد

995e215e-whatsapp-image-2022-02-22-at-5.40.03-pm

الكلالدة: سأغادر الهيئة وأنا مطمئن أنها باتت تزاحم المراتب الثلاثة الأولى بالعالم

main_image621523166ea07

الصحة تعلن قائمة بأسماء مركز التطعيم ضد كورونا الأربعاء

fff

لجنة الاوبئة توضح حول تسجيل اصابات كورونا بالمدارس

42020140514609801339

صندوق الائتمان العسكري: 4 آلاف موافقة على طلبات تمويل بقيمة 17 مليون دينار

أخبار متعلقة
main_image5ae4b636e7d94

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

f

التربية تكشف أعداد متلقي اللقاح من طلبة المدارس

5

نقابة المهندسين تؤكد نزاهة الانتخابات وحياديتها

نقابة المهندسين

انطلاق انتخابات فروع نقابة المهندسين في المحافظات

220225202238143232851

الزعبي: خطوات لإيجاد فرص عمل للمهندسين الأردنيين بالسعودية

2202210131315370102641

الضمان: خدمة إلكترونية جديدة تتيح للبنوك الشريكة بخدمة (DamanPay) الاطلاع على البيانات التأمينية