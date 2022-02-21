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الإثنين، 21-02-2022 08:11 م

أمسية تناقش دور النخب الثقافية لتحفيز المشاركة بالانتخابات البلدية واللامركزية

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الوكيل الاخباري - نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء مساء أمس في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء أمسية أكد المشاركون خلالها على أهمية النخب الثقافية في تعزيز الوعي السياسي والمشاركة بالانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة .

وقال مدير وحدة المشاركة المجتمعية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور أحمد العجارمة إن انتخابات البلديات ومجالس المحافظات هي الأولى في المئوية الثانية لتأسيس الدولة الأردنية ، مركزا خلال حديثه على أهم ما يميز هذه الانتخابات .

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