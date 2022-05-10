جمرك جابر تعامل مع 22 ألف مسافر خلال العيد

الوكيل الاخباري - قال مدير جمرك جابر عقيد جمارك محمد النسور، إن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين تم التعامل معهم داخل المركز بكافة الإجراءات الجمركية بكل سهولة ويسر خلال عطلة أيام عيد الفطر السعيد بلغ 22 ألف مسافر وزائر، إضافة إلى 4561 مركبة.



وأضاف النسور، أنه تم تقديم أفضل الخدمات الجمركية للمسافرين والزوار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل معهم وعلى أكمل وجه من خلال تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها في المركز، والعمل بمنظومة واحدة متكاملة بكل جاهزية واستعداد.

اضافة اعلان