جمرك مطار الركاب : تعاملنا مع أكثر من 80 ألف مسافرٍ قادمٍ للمملكة خلال عطلة العيد

الوكيل الاخباري - قال مدير جمرك مطار الركاب عقيد جمارك محمد المساعيد، إن أعداد المسافرين والزوار القادمين خلال عطلة عيد الفطر السعيد بلغ 80931 مسافر على متنِ727 رحلة جوية قادمة للمملكة، عبر مطار الملكة علياء الدولي، مقدّمين لهم أفضل الخدمات الجمركية المتميزة، والتي تليق بمكانة الأردن أمام زواره.



وأضاف المساعيد، أنه ولتسهيل إجراءات دخول المسافرين، عملت إدارة المركز طوال أيام عطلة العيد على تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها داخل المركز الجمركي على مدار الساعة، من خلال تنظيم عمل الكوادر الجمركية في المركز؛ لتتناسب مع أعداد الزوار والمعتمرين والسوّاح القادمين، مشيرًا إلى أن العمل تم بمنظومة واحدة متكاملة مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات العاملة بالمطار مما ساهم بسلاسة وسرعة تقديم الخدمات للمسافرين.

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