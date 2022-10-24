جمعيّة البنوك توقع مذكّرة تفاهم مع إنجاز بهدف تطوير محتوى مالي توعويّ وتثقيفيّ

الوكيل الإخباري - وقعت جمعيّة البنوك في الأردنّ مذكّرة تفاهم مع مؤسسة إنجاز، الاثنين ضمن الجهود المشتركة بين الطرفين لتعزيز الشمول الماليّ وتعزيز مهارات الثقافة الماليّة وريادة الأعمال، وتوسيع نطاق أثر الثقافة الماليّة على أفراد المجتمع.

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ويسعى الطرفان من خلال المذكّرة لتطوير محتوى توعويّ تثقيفيّ في المجالات الماليّة من خلال موقع إلكترونيّ خاصّ بجمعيّة البنوك، بهدف زيادة وعي أفراد المجتمع وعملاء البنوك وشركات التمويل الأصغر والرياديّين والرياديّات مؤسّسي الشركات الناشئة بمفاهيم الثقافة الماليّة، وتعريفهم بأنواع البنوك ومؤسّسات التمويل الأصغر والخدمات والمنتجات الماليّة الّتي يتمّ تقديمها، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجيّة الوطنيّة للشمول الماليّ.



ووقع الاتفاقية كل من مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق، والرئيسة التنفيذية لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي.



وأكّد المحروق أهمّيّة هذه المذكّرة مع مؤسسة إنجاز، والّتي لها دور في دعم الشباب الأردنيّ ليصبحوا فاعلين في المجتمع.



ولفت إلى أنّ الخطة الاستراتيجية لجمعيّة البنوك تستهدف في أحد محاورها تعزيز وزيادة الثقافة والوعي المالي والمصرفي وبما يساعد في تحقيق أهداف استراتيجيّة الشمول الماليّ.



وأضاف أنّ تثقيف النساء والشباب والشركات والرياديّين بالمفاهيم الماليّة يساهم في رفع نسبة الشمول الماليّ في الأردن.



وأشار إلى أن اختيار إنجاز لتنفيذ المشروع جاء بناءً على دراسة معمقة، وفي ضوء الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها إنجاز وخصوصاً في مجال الثقافة المالية.



وتابع "نأمل أن يساعد هذا المشروع في توفير المعلومات المالية الدقيقة والصحيحة وفي نشر الوعي المالي وزيادة الثقافة المالية، وبما يدعم من قدرات الأشخاص على إدارة شؤونهم المالية واختيار المنتجات المالية الأكثر ملاءمة لهم، فضلاً عن الدور المأمول في تعزيز قدرات الأفراد والشركات على اتخاذ القرارات المالية الرشيدة".



الرئيسة التنفيذية لمؤسّسة إنجاز قالت إنّ الشراكة ستساهم في نشر الوعي والتثقيف الماليّ للأفراد والمجتمعات بمختلف الفئات العمريّة، مبيّنة بأنّ "إنجاز" ومن خلال برامجها وشراكاتها المتعدّدة، عملت على تصميم وتطوير مجموعة من البرامج والمناهج المتعلّقة بالتعليم الماليّ والثقافة الماليّة.



وأضافت البيبي أنّ هذه الاتّفاقيّة تسهم في تعميق أثر برامج التوعية الماليّة في المدارس والجامعات وتوسيعها للوصول إلى فئات مستهدفة جديدة لتحقيق أهداف الاستراتيجيّة الوطنيّة للشمول الماليّ.



وبينت أنّ التعاون يهدف أيضاً إلى دعم برامج حاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP من خلال تعريف الرياديّين ومؤسّسي الشركات الناشئة بأهمّ الخدمات والمنتجات الماليّة الّتي يوفّرها القطاع الماليّ في الأردنّ، وكيفيّة الاستفادة من تلك الخدمات والمنتجات لتطوير ودعم أعمال شركاتهم الناشئة