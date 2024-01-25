جمعية الفنادق: آخر موعد لتقديم طلب الاستفادة من تأجيل قروض البنك المركزي اليوم

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

أصدرت جمعية الفنادق الأردنية، تعميماً على كافة فنادق الأردن لتقديم طلبات الاستفادة من النافذة التمويلية التي طرحها البنك المركزي لجدولة قروض المنشآت، وتغطية النفقات التشغيلية وفق نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات.

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وقال هلالات لـ "الوكيل الاخباري" إن اخر موعد لتقديم طلب للاستفادة من النافذة التمويلية اليوم الخميس، مؤكداً أنه فور تجهيز القوائم سيتم إرسالها لوزارة السياحة والآثار وذلك خلال الأسبوع القادم.



ونوه أن وزارة السياحة ستخاطب البنك المركزي بشأن المنشآت المتضررة لجدولة قروض الفنادق وتغطية النفقات التشغيلية.



ولفت أن حجوزات شهر كانون الثاني الحالي لا تتجاوز الـ 18% في الفنادق الأردنية وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على غزة .



وختم أنه منذ شهر أكتوبر الماضي ارتفعت نسبة إلغاء حجوزات الفنادق في العقبة بنسبة وصلت نحو 80%.

