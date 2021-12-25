جمعية الفنادق: نسبة إلغاء الحجوزات ستصل إلى 90% خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، السبت، أن نسبة إلغاء الحجوزات في الفنادق ستصل خلال أسبوع إلى نحو 90%، داعيا الحكومة إلى إنقاذ القطاع الفندقي الذي يعيش "أزمة كبيرة" بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

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وأوضح الهندي لـ "المملكة"، "اليوم (السبت) نسبة إلغاء حجوزات الفنادق وصلت إلى 80%، وخلال أسبوع ستتجاوز نسبة الإلغاءات 85 – 90% وذلك فيما يتعلق بالقطاع الفندقي بشكل خاص"، مشيرا إلى نسبة إلغاء الحجوزات خلال أسبوع "ستتجاوز 90% بكل ما يتعلق بالقطاع السياحي وليس بقطاع الفنادق فقط".



وطالب، الحكومة، أن "نبقى على استدامة وعلى الفور والرجوع إلى برنامج استدامة للقطاع السياحي بشكل عام وليس للقطاع الفندقي، وتأجيل القروض المستحقة" نهاية الشهر الحالي وحتى 6 أشهر على الأقل.



وتحدث عن "احتمالية كبيرة جدا أن معظم المنشآت (الفندقية) قد لا تستطيع دفع رواتب موظفيها"، لافتا النظر إلى أن "العاملين في القطاع السياحي هم العامود الفقري للقطاع السياحي ويجب أن نحافظ عليهم بكل ما نستيطع سواء في القطاع العام أو الخاص".



ودعا الهندي الحكومة إلى "الوقوف بجانب القطاع الخاص ونحن في أزمة كبيرة جدا".