السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

وزير العمل يقوم في جولة ميدانية بلواء دير علا ووادي الأردن

إيران تغلق حدودها بسبب أوميكرون

قرار حكومي لتشجيع السياحة في المملكة

قطر تسجيل 226 إصابة بكورونا

دولة أوروبية تعلن أوميكرون السلالة السائدة بالبلاد

الرئيس اللبناني : التغيير آتٍ وسيحصل

الخارجية لـ الوكيل : سفاراتنا في الخارج ليست مراكز أمنية.. ولم نحتجز أحداً في لبنان

العشرات من أنصار فصائل مقربة من إيران يقتحمون مطار بغداد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

المستقلة للانتخاب : إنتهاء فترة الاعتراض على الغير في جداول الناخبين الأولية

السبت، 25-12-2021 04:46 م

جمعية الفنادق: نسبة إلغاء الحجوزات ستصل إلى 90% خلال أسبوع

4202018161326228952315


الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، السبت، أن نسبة إلغاء الحجوزات في الفنادق ستصل خلال أسبوع إلى نحو 90%، داعيا الحكومة إلى إنقاذ القطاع الفندقي الذي يعيش "أزمة كبيرة" بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

اضافة اعلان


وأوضح الهندي لـ "المملكة"، "اليوم (السبت) نسبة إلغاء حجوزات الفنادق وصلت إلى 80%، وخلال أسبوع ستتجاوز نسبة الإلغاءات 85 – 90% وذلك فيما يتعلق بالقطاع الفندقي بشكل خاص"، مشيرا إلى نسبة إلغاء الحجوزات خلال أسبوع "ستتجاوز 90% بكل ما يتعلق بالقطاع السياحي وليس بقطاع الفنادق فقط". 


وطالب، الحكومة، أن "نبقى على استدامة وعلى الفور والرجوع إلى برنامج استدامة للقطاع السياحي بشكل عام وليس للقطاع الفندقي، وتأجيل القروض المستحقة" نهاية الشهر الحالي وحتى 6 أشهر على الأقل.  


وتحدث عن "احتمالية كبيرة جدا أن معظم المنشآت (الفندقية) قد لا تستطيع دفع رواتب موظفيها"، لافتا النظر إلى أن "العاملين في القطاع السياحي هم العامود الفقري للقطاع السياحي ويجب أن نحافظ عليهم بكل ما نستيطع سواء في القطاع العام أو الخاص". 


ودعا الهندي الحكومة إلى "الوقوف بجانب القطاع الخاص ونحن في أزمة كبيرة جدا".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرار حكومي لتشجيع السياحة في المملكة

1220214142847427101069

الخارجية لـ الوكيل : سفاراتنا في الخارج ليست مراكز أمنية.. ولم نحتجز أحداً في لبنان

12202122192918857286253

المستقلة للانتخاب : إنتهاء فترة الاعتراض على الغير في جداول الناخبين الأولية

1220212320364672124246

الطراونة : ظهور حالات من أوميكرون في الأردن يزيد من صعوبة الحالة الوبائية

2202120152210143525312

الزراعة تدعو المزارعين للتحوط من حالة الصقيع المتوقعة

350533_59_1640427728

12 ألف مزارعاً مطلوبون للتنفيذ القضائي

أخبار متعلقة
3333-1 (1)

الشبول لـ"الوكيل الاخباري": الخصاونة يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه وابنته بكورونا

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

e7031649-d481-45d8-830b-b8660b0dd81c

الحكومة تخصص 3.4 مليون لإعادة تأهيل مطار ماركا

2202010114039905912647

مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات