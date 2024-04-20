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السبت، 20-04-2024 03:57 م

جمعية رجال الأعمال تعقد اجتماع الهيئة العامة

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الوكيل الإخباري- عقدت الهيئة العامة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين اجتماعها السنوي، برئاسة نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة العامة.

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وناقشت الهيئة خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2023، إلى جانب المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2023، وانتخاب مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية 2024، وإقرار خطة العمل والموازنة التقديرية لعام 2024.

 

وقال البلبيسي في بيان صحفي اليوم السبت، إن الجمعية تتميز بوجود نخبة من رجال الأعمال الممثلين لأهم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة الكبيرة، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني نتيجة تأثره بمختلف الأزمات الاقتصادية العالمية.

وعرض خلال الاجتماع التقرير السنوي للجمعية، وما تضمنه من نشاطات بارزة خلال العام الماضي، منها تنظيم مؤتمرات ومنتديات اقتصادية واستثمارية، من أهمها المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية، والمؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج برعاية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنتدى الأعمال الأردني – العراقي، ومنتدى الأعمال الهندي العالمي. وأكد حرص الجمعية على تحقيق أهدافها وتعزيز دورها الاقتصادي وخدمة أعضائها بشكل مستمر، إذ عقدت دورات جديدة من مجالس الأعمال المشتركة، من أبرزها أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية البحرينية المشتركة، و تأسيس مجلس أعمال أردني-هندي مشترك.





 




 

 


 

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