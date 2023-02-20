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الإثنين، 20-02-2023 07:50 م

جمعية مربي الأبقار : بدء مرحلة التعافي من الحمى القلاعية

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس جمعية مربي الأبقار ليث الحاج ، الاثنين، عن بدء مرحلة التعافي من الحمى القلاعية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن كميات الحليب المنتجة عادت للارتفاع بنحو 80%.

وقررت وزارة الزراعة، إعادة فتح سوق المواشي في العاصمة عمّان اعتبارا من الاثنين، مع استثناء تداول العجول والأبقار، وبرقابة مباشرة من مديرية الزراعة، بعد إغلاقها 14 يوما إثر رصد إصابات بعترة جديدة لفيروس الحمى القلاعية.

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