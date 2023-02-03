مطالبة باجراءات لضبط اسعار الزيوت النباتية

الوكيل الاخباري - طالب رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، وزارة الصناعة والتجارة والتموين بضبط أسعار الزيوت النباتية، خاصة بعد انخفاض أسعارها في السوق العالمي



حيث لم يلمس المواطن الأردني أي انخفاض على أسعار هذه السلعة الضرورية، مشيرا إلى أن أسعار بعض أنواع الزيوت ارتفعت بشكل غير مبرر.



وأضاف عبيدات في تصريحات صحفية : تعوّدنا دائما على أنه كلما ارتفعت أسعار السلع عالميا ينعكس هذا الارتفاع مباشرة على الأسعار في السوق المحلي



بالرغم من توفر هذه السلع وبكميات تكفي لعدة شهور، ولكن في حال انخفاض أسعارها عالميا تكون هناك مبررات وحجج واهية من التجار بأنهم قاموا بشراء هذه السلع على عندما كان سعرها مرتفعا.

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