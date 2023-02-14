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الثلاثاء، 14-02-2023 11:36 ص

الزراعة: تحصين 52625 رأساً من الأبقار من الحمى القلاعية

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة، إنه تم تحصين 52625 رأسا من الأبقار من الحمى القلاعية، ‏بما في ذلك الأعداد التي تم تحصينها من قبل المزارعين.

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وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها استلمت اللقاح من الشركة الصانعة في بريطانيا بواقع (62700 ) لقاح، مشيرة إلى أنه تم تحصين كافة الأبقار في محيط الإصابة بقطر 15 كم للمرحلة الأولى و10 كم للمرحلة الثانية.


وأوضحت الوزارة أنه تم توزيع 13570 جرعه على لمديريات الزراعة في محافظات المملكة وحسب أعداد الأبقار الموجودة فيها.


وبلغت أعداد النفوق المسجلة حتى مساء يوم أمس 334 رأس من الأبقار، و426 من العجول وذلك حسب نظام التبليغ الإلكتروني لدى الوزارة.


وتوقعت الوزارة الانتهاء من تطعيم كافة مزارع الأبقار قبل نهاية الأسبوع والبدء بتخفيف الإجراءات في ما يتعلق بمنع تنقل الحيوانات بين المحافظات و فتح أسواق المواشي تدريجيا ابتداء من المناطق البعيدة عن الإصابة.

 


 




 

 


 

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