جمعية مربي المواشي توضح حول ارتفاع أسعار اللحوم محليا

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت الأربعاء إن ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في السوق المحلية بدأ قبل شهر رمضان حيث ارتفع سعر كيلو لحم الخروف البلدي "الحي" نصف دينار ما يعادل دينارا على اللحوم المذبوحة.

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ويرى الكواليت في تصريح لـ"المملكة" أن الارتفاع على الأسعار يأتي ضمن معطيات عدة منها ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا وحدوث الجفاف بمناطق تربية الأغنام الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على الأعلاف، إضافة لارتفاع نفوق المواشي (المواليد) وهذا يجعل الارتفاع مقبولا وغير مبالغ فيه، وأشار الكواليت إلى أنه لم يجر تشخيص أسباب نفوق المواشي إن كان من البرد أو المرض.



وفي حديثه عن اللحوم الرومانية المستوردة قال إن سعر الكيلو ارتفع نصف دينار بسبب ارتفاع كلف النقل.



وأضاف الكواليت أن 340 ألف رأس غنم مستورد دخلت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى السوق المحلية ما أدى إلى ضبط السوق.



"توقعنا هذا العام ارتفاع اللحوم ، أتوقع مع نهاية الشهر سيزداد الطلب لأن القدرة الشرائية ستتحسن مع وقف اقتطاعات البنوك على الرواتب" وفق الكواليت.

