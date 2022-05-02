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الإثنين، 02-05-2022 08:19 م

جمع عينات مياه بهدف إجراء فحوصات مخبرية جرثومية في الزرقاء

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الوكيل الاخباري– أكد مدير مديرية صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح، أن المديرية عملت على و ضع خطة عمل خلال عطلة عيد الفطر السعيد.اضافة اعلان


وأوضح الدكتور عبد الفتاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الخطة اشتملت على محورين رئيسيين يتمثل الأول بالإجراءات الوقائية من خلال قسم صحة البيئة والغذاء، حيث قامت كوادر القسم بإجراء كشوفات ميدانية على مختلف المؤسسات الغذائية في مختلف مناطق محافظة الزرقاء.

وقال إن كوادر القسم قامت خلال تلك الكشوفات بجمع عينات مياه بهدف إجراء الفحوصات المخبرية الجرثومية من مصادر المياه العمومية والخاصة ومحطات تحلية المياه والمطاعم وأماكن بيع العصير ومحال الحلويات والمسابح العامة، بالإضافة إلى متابعة وحدات غسيل الكلى بالمستشفيات ومتابعة حالات التسمم الغذائي.

وأفاد الدكتور عبد الفتاح بأن المحور الثاني يتمثل بتقديم الخدمة العلاجية من خلال توزيع المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الفطر السعيد ووجود مركزين صحيين يعملان على مدار الساعة، وخاصة في المنطقة الحدودية .

 




 

 


 

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