جواز السفر الأردني يتقدم درجة واحدة في 2024 ويحتل الترتيب 87 عالمياً

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

تقدّم جواز السفر الأردني درجة واحدة، ليحتل الترتيب 87 عالمياً، وفقاً لآخر تحديث لمؤشر "هينلي" لأقوى جوازات السفر في العالم، لعام 2024.وبيّن المؤشر في التصنيف الجديد، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن جواز السفر الأردني يمكّن حامله من دخول 55 دولة بدون تأشيرة، و 171 دولة تحتاج لتأشيرة.وتقاسم المركز الأول من حيث إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى عدد قياسي من الوجهات حول العالم 6 دول وهي ( فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وسنغافورة)ويستطيع مواطني هذه الدول الستة زيارة 194 وجهة من أصل 227 حول العالم بدون تأشيرة.