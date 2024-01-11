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الخميس، 11-01-2024 06:51 ص

ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى سنغافورة ويلتقي الرئيس السنغافوري

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الوكيل الاخباري - يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الخميس، زيارة عمل إلى سنغافورة ترافقه فيها سمو الأميرة رجوة الحسين.

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ويلتقي سموه خلال الزيارة، التي تستمر يومين، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، ورئيس الوزراء لي هسين لونغ، وعددا من كبار المسؤولين وقادة أعمال سنغافوريين.


ويرعى سمو ولي العهد إطلاق فعاليتي منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، والمعرض الأردني في حدائق الخليج (جاردنز باي ذا بي) في سنغافورة.


ويرافق سموه في الزيارة التي ستشهد توقيع اتفاقيات في مجالات متعددة، وفد وزاري.


 




 

 


 

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