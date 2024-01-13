ولي العهد: برنامج عمل حافل في سنغافورة لبحث التعاون في مختلف المجالات

الوكيل الاخباري – أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أهمية الزيارة إلى سنغافورة، لبحث التعاون في شتى المجالات.

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ولي العهد، نشر مساء السبت، مقطعا مصورا عبر حسابه في إنستغرام، معلقا عليه “‎برنامج عمل حافل في سنغافورة ركز على التبادل المعرفي في مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير التكنولوجيا والإصلاح الإداري وتشجيع السياحة وإيجاد الفرص الاقتصادية”.

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