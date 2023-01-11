جواز السفر الأردني يحل بالمرتبة 90 عالمياً في 2023

الوكيل الإخباري - حلّ جواز السفر الأردني بالترتيب 90 عالمياً، وفقا لأحدث تصنيف من (مؤشر هينلي ) لجوازات السفر للعام الحالي 2023 .
وبيّن التقرير، الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" أن جواز السفر الأردني يمكّن حامله من دخول 53 دولة بدون تأشيرة و 174 دولة تحتاج تأشيرة.
وعلى مستوى ترتيب أقوى جوازات السفر، جاء جواز سفر اليابان كأقوى جواز للعام 2023 في العالم بعد أن سمح لحامله بدخول 193 دولة دون تأشيرة.
وجاء في الترتيب الثاني كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية، وثالثاً ألمانيا وإسبانيا ، ثم مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية الأخرى.
وتالياً أقوى جوازات السفر في العالم:
اليابان 193 دولة
سنغافورة 192 دولة
كوريا الجنوبية 192 دولة
ألمانيا 190 دولة
إسبانيا 190 دولة
فنلندا 189 دولة
إيطاليا 189 دولة
لوكسمبورغ 189 دولة
النمسا 188 دولة
الدنمارك 188 دولة
هولندا 188 دولة
السويد 188 دولة
وحول أقل جوازات السفر قوة في العالم، بيّن التقرير أن أفغانستان جاءت بالترتيب الأول، حيث يمكن الجواز الأفغاني حامله من دخول 27 دولة فقط دون تأشيرة ، ثم جاء العراق بـ 29 دولة، ومن ثم سوريا 30 دولة.
وتالياً أقل جوازات السفر قوة في العالم:
أفغانستان 27 دولة
العراق 29 دولة
سوريا 30 دولة
باكستان 32 دولة
اليمن 34 دولة
الصومال 35 دولة
نيبال 38 دولة
فلسطين 38 دولة
كوريا الشمالية 40 دولة