جواز السفر الأردني يحل بالمرتبة 90 عالمياً في 2023

الوكيل الإخباري - حلّ جواز السفر الأردني بالترتيب 90 عالمياً، وفقا لأحدث تصنيف من (مؤشر هينلي ) لجوازات السفر للعام الحالي 2023 . اضافة اعلان





وبيّن التقرير، الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" أن جواز السفر الأردني يمكّن حامله من دخول 53 دولة بدون تأشيرة و 174 دولة تحتاج تأشيرة.



وعلى مستوى ترتيب أقوى جوازات السفر، جاء جواز سفر اليابان كأقوى جواز للعام 2023 في العالم بعد أن سمح لحامله بدخول 193 دولة دون تأشيرة.



وجاء في الترتيب الثاني كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية، وثالثاً ألمانيا وإسبانيا ، ثم مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية الأخرى.



وتالياً أقوى جوازات السفر في العالم:



اليابان 193 دولة

سنغافورة 192 دولة

كوريا الجنوبية 192 دولة

ألمانيا 190 دولة

إسبانيا 190 دولة

فنلندا 189 دولة

إيطاليا 189 دولة

لوكسمبورغ 189 دولة

النمسا 188 دولة

الدنمارك 188 دولة

هولندا 188 دولة

السويد 188 دولة



وحول أقل جوازات السفر قوة في العالم، بيّن التقرير أن أفغانستان جاءت بالترتيب الأول، حيث يمكن الجواز الأفغاني حامله من دخول 27 دولة فقط دون تأشيرة ، ثم جاء العراق بـ 29 دولة، ومن ثم سوريا 30 دولة.





وتالياً أقل جوازات السفر قوة في العالم:



أفغانستان 27 دولة

العراق 29 دولة

سوريا 30 دولة

باكستان 32 دولة

اليمن 34 دولة

الصومال 35 دولة

نيبال 38 دولة

فلسطين 38 دولة

كوريا الشمالية 40 دولة