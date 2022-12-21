التعليم العالي: إعادة الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية في العراق

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوفد الأكاديمي الأردني الذي زار العراق الشقيق وإقليم كردستان مؤخراً حقق نتائج إيجابية خلال هذا الزيارة، وقد ترأس الوفد الدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، في حين ضم في عضويته كل من : الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إسلام مساد رئيس جامعة اليرموك، والدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية، والدكتور أنيس منصور عضو مجلس التعليم العالي/رئيس اللجنة القانونية في المجلس.

اضافة اعلان



وأضافت الوزارة بأن الوفد الأردني عقد عدة إجتماعات مع مسؤولين عراقيين، حيث التقى في بغداد وزير التعليم العالي العراقي بحضور وكلاء الوزير، ومدير البعثات، كما قام الوفد بزيارة كل من جامعة بغداد، وجامعة النهرين.



من جهة أخرى التقى الوفد الأردني أيضاً في إقليم كردستان المستشار الأول لرئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، ووزير التعليم العالي بحضور كل من: وكلاء الوزير، ومدير البعثات، ومدير هيئة الاعتماد، إضافةً إلى رئيس الجامعة التقنية، ورئيس الجامعة الطبية، كما قام الوفد بزيارة كل من: جامعة صلاح الدين، ولجنة التربية في مجلس نواب إقليم كردستان.



وأكدت وزارة العليم العالي والبحث العلمي بأن الوفد الزائر حقق نتائج إيجابية لهذه الزيارة كان من أهمها تأكيد الجانب العراقي على إعادة الاعتراف بجميع الجامعات الأردنية الرسمية لأغراض إيفاد وابتعاث الطلبة العراقيين، أو الراغبين منهم بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية على نفقتهم الخاصة، فيما تم فتح المجال أمام جميع الجامعات الأردنية الخاصة لتقديم طلبات للسلطات العراقية في بغداد للحصول على اعتمادها في حال تحقيقها لشروط الجانب العراقي، في حين أن جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة معتمدة لدى السلطات في إقليم كردستان لأغراض الابتعاث، أو الدراسة على النفقة الخاصة.

