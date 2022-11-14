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الإثنين، 14-11-2022 01:42 م

جوبيا: ثمن كيلو الزيت الأردني 5 دنانير في بورصة الزيت عالمياً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت مديرة جمعية منتجي ومصدري الزيتون (جوبيا) ربا دغمش، أنه لا يمكن فتح باب تصدير زيت الزيتون إلا بعد التأكد من تحقيق الاكتفاء المحلي، ووجود فائض في الإنتاج.

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وبينت دغمش لـ " الوكيل الإخباري" أن سعر التصدير لزيت الزيتون له الكثير من المحددات، منوهة إلى أن سعر الزيت الأردني في مؤشر بورصة الزيت العالمية أعلى من غيره، ويصل إلى 5 دنانير لكل 1 كيلو، بالمقابل الزيت الإيطالي أو الإسباني يتراوح سعر الكيلو 3.5 يورو.


وأشارت إلى أن ارتفاع سعر الزيت الأردني عالمياً له العديد من الأسباب، أهمها الكلف، خاصة كلف الماء والكهرباء والوقود، إلى جانب قلة المعروض، مشيرة إلى أن الإنتاج الأردني كاملاً قد يتساوى أو يقل عن إنتاج مُنتِج واحد في تونس.


وأضافت دغمش أن التصدير يكون وفقاً لعقود، أما عقود آجلة تم إبرامها قبل بدء الموسم أو عقود جديدة، منوهة إلى أن كميات التصدير وفقاً لهذه العقود تعتمد على كميات الإنتاج والفائض منها.


وأكدت أنه مع أفضل الحالات فان كميات تصدير الزيت الأردني سنوياً لا تتجاوز 5000 طن إذا كان هناك فائضاً في الإنتاج، مشيرة إلى أن إنتاج شجرة الزيتون الواحدة في الأردن يقدر بـ 50 كيلوغرام، بالمقابل في دول اخرى قد يتجاوز 100 كيلو.

 




 

 


 

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