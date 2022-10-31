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الإثنين، 31-10-2022 09:34 ص

حملة وطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني من خلال اتفاقية ضمت النقابة العامة لأصحاب المعاصر و منتجي الزيتون الأردنية والاتحاد العام للمزارعين.

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وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حرص الوزارة في متابعة جودة المنتج الزراعي الأردني والتسهيل على موظفي القطاع العام شراء زيت زيتون بأسعار تشجيعية وذات جودة عالية أما عن طريق النقد او الأقساط المريحة.


وأشار الحنيفات إلى أن الاتفاقية تؤكد على التزام الوزارة بمخاطبة المؤسسات والجهات الراغبة بالشراء والترويج عبر وسائل الإعلام المحلية.


وأضاف أن هذه الحملة هي جزء من جهود تسويق زيت الزيتون المحلي إلى جانب حماية المنتج من خلال من الاستيراد أو دخول أي كميات قد تخلق منافسة للمنتج المحلي من زيت الزيتون.


وبين الحنيفات أن الشركة الأردنية الفلسطينية تعمل على إيجاد أسواق إقليمية وعالمية لزيت الزيتون الأردني وهذا سيساعد في استيعاب الكميات خلال هذا الموسم.

 




 

 


 

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