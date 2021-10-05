وزارة التربية تحتفل باليوم العالمي للمعلم

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد أبو قديس، أن الرعاية الملكية المستمرة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني لقطاع التعليم والاهتمام بالمعلمين وتوفير الدعم لهم، تؤكد اهتمام جلالته بمكانة المعلم ودوره في النهوض والبناء، مشيرا إلى مضامين رسائل جلالته إلى المعلمين والمعلمات بأنهم ركن أساسي في معادلة الإنجاز الوطني.



جاء ذلك خلال كلمة للدكتور أبو قديس في حفل تكريم عدد من المعلمين والمعلمات الذي نظمته الوزارة اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم المعلم العالمي، بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات.



وبين أبو قديس أننا نحتفي اليوم بالمعلمين إجلالا لهم وتقديرا لدورهم في تعليم الأجيال وبناء شخصية المواطن الأردني والارتقاء بمستواه الخلقي والعلمي على امتداد ثرى هذا الوطن.

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