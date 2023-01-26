حادث سير لحافلة معتمرين اردنيين في السعودية - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع حادث سير لحافلة تقل معتمرين اردنيين في منطقة خيبر والمدينة بالسعودية اليوم الخميس .
وقال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية علي الدقامسة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الحادث تسبب بتعرض معاون السائق لرضوض خفيفة فقط .
وبين الدقامسة انه لم تقع اية اصابات بين المعتمرين المتواجدين في المدينة المنورة حالياً ، مشيراً ان عدد ركاب الحافلة 32 معتمراً .
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