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الخميس، 26-01-2023 09:08 م

حادث سير لحافلة معتمرين اردنيين في السعودية - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع حادث سير لحافلة تقل معتمرين اردنيين في منطقة خيبر والمدينة بالسعودية اليوم الخميس .

وقال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية علي الدقامسة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الحادث تسبب بتعرض معاون السائق لرضوض خفيفة فقط .

وبين الدقامسة انه لم تقع اية اصابات بين المعتمرين المتواجدين في المدينة المنورة حالياً ، مشيراً ان عدد ركاب الحافلة 32 معتمراً . 

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