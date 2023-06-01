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حافلات مكوكية لنقل المواطنين مجاناً إلى مواقع فعاليات الزفاف الملكي

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الوكيل الاخباري - توفر أمانة عمان اليوم حافلات مكوكية لنقل المواطنين مجانا من مواقع اصطفاف المركبات المعلن عنها إلى مواقع الفعاليات على مسار الموكب من الساعة (3:00) بعد الظهر ولغاية الساعة (8:00) مساءً.

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كما سوف تقدم خدمات باص عمان والباص السريع مجانا في كافة أنحاء مدينة عمان.


ويزف الشارع الاردني اليوم أمير القلوب سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الانسة رجوة آل سيف، حيث سيقام عقد القران في قصر زهران العامر ليتوجه بعدها العروسان في سيارة خاصة إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.


 




 

 


 

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