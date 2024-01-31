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الأربعاء، 31-01-2024 04:43 م

حبس موظفين حكوميين في عمان .. لهذا السبب !

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الوكيل الاخباري - قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تجريم موظفين حكوميين اثنين يعملان لدى مركز توزيع أعلاف بمنطقة الجويدة في العاصمة عمان بجريمة الإهمال بواجباتهما الوظيفية.

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وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية بحبس المدانين لمدة 4 أشهر وتضمينهما قيمة الضرر الذي لحق بخزينة الدولة والبالغة 31 ألف دينار، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.


وثبت للمحكمة أن المدانين يعملان لدى مركز توزيع أعلاف تابع لوزارة الصناعة والتجارة بمنطقة الجويدة، وتلاعبا بأوزان أعلاف يجري صرفها وفق أصول القانون، إلا أنهما خالفا القانون وألحقا ضررا بالمال العام.

 

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