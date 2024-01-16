الشواربة: 252 مليون دينار كلفة صيانة وتعبيد الشوارع وخطوط تصريف الأمطار والأنفاق والجسور

الوكيل الإخباري - كشف أمين عمان يوسف الشواربة أن كلفة صيانة وتعبيد الشوارع وإنشاء وتأهيل خطوط تصريف مياه الأمطار والحدائق والمتنزهات وصيانة الأرصفة وممرات المشاة والجدران والأنفاق والجسور بلغت العام الماضي 252 مليون دينار.

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وقال الشواربة خلال مؤتمر صحفي ضمن منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة صرفت 158 مليون دينار لمشاريع الباص السريع وتخطيط الشوارع والشواخص المرورية بالإضافة لإنارة الشوارع والإشارات الضوئية وأعمدة الإنارة وأنظمة كاميرات المراقبة.



وأضاف أن هناك 271 حافلة ضمن أسطول الباص السريع وباص عمان بقيمة 39 مليون دينار.



وأشار الشواربة إلى إنتاج 117.5 مليون كيلو واط من مشروع الغاز الحيوي من الطاقة الكهربائية 2019 - 2023، فيما تم رفع 7.9 مليون طن نفايات من المناطق.



وبيّن أنه تم فرز 2011 طن نفايات ضمن مشروع فرز النفايات في الفترة 2020-2023.

