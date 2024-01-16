الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ترفيعات واسعة في الجمارك - أسماء

وزير إسرائيلي: تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات أمر خاطئ

مباحثات بين الأردن والعراق لتعويض كميات النفط التي لم يتم استلامها في تشرين الثاني الماضي

24285 شهيداً في غزة منذ الـ 7 من اكتوبر

فرنسا: إيران تنتهك سيادة العراق وتساهم في تصعيد التوترات الإقليمية

إيران: أطلقنا صواريخ باتجاه العراق وسوريا لردع تهديدات أمنية

قطر : الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

القسام تعلن عن قصف مغتصبة "نتيفوت" برشقة صاروخية

الشواربة: الأعمال الهندسية في أبراج السادس شارفت على الانتهاء

العراق يستدعي القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على هجمات أربيل

عاجل

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 24285 منذ الـ 7 من اكتوبر

الثلاثاء، 16-01-2024 11:32 ص

أمين عمان: خطة للنقل العام لـ10 سنوات و30 مشروع استثماري بـ80 مليون دينار

1 (1)


الوكيل الإخباري - كشف أمين عمان يوسف الشواربة أن موازنة الخطة الاستراتيجية للأمانة 2022-2026 تقدر بنحو 918 مليون دينار.

اضافة اعلان


وقال الشواربة خلال مؤتمر صحفي ضمن منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، إن عدد المشاريع والمبادرات ضمن هذه الاستراتيجية هي 212 وستنفذ على مدار 5 سنوات، لافتا إلى أن متوسط نسبة الالتزام بإنجاز الاستراتيجية بلغت أكثر من 84% خلال عامي 2022-2023.


وأضاف أن هناك خطة للنقل العام لمدة 10 سنوات نظرا لأن النقل العام يحتاج لتطوير البنية التحتية والتخطيط لخدمة المواطنين في مختلف المناطق.


وأشار الشواربة إلى وجود 18 فرصة استثمارية مستقبلية ضمن شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، وأن هناك 30 مشروع استثماري بقيمة 80 مليون دينار بالإضافة إلى 280 مليون دينار لمشروع الرعاية الصحية، فيما تصل الإيرادات المباشرة لها إلى 5 ملايين دينار.


وبين أن طول شبكة مسارات باص عمان والباص السريع هي 870 كيلو متر بعدد خطوط تصل إلى 43.


وتابع أن عدد مستخدمي هذه الباصات وصل إلى 44.3 مليون راكب خلال العام الماضي، فيما بلغت البطاقات المعفاة 5.8 مليون بطاقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
417372627_680406064266631_6936763932900662518_n

التعامل مع 1209 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

صهاريج نفط

مباحثات بين الأردن والعراق لتعويض كميات النفط التي لم يتم استلامها في تشرين الثاني الماضي

62a980ff12ecc

الشواربة: الأعمال الهندسية في أبراج السادس شارفت على الانتهاء

620fc3d823d18

الشواربة: 252 مليون دينار كلفة صيانة وتعبيد الشوارع وخطوط تصريف الأمطار والأنفاق والجسور

315372489_1080910295933199_7526683634943270772_n

صندوق توفير البريد يطلق 19 خدمة إلكترونية

الصفدي 2

وزير الخارجية: الفشل في إنهاء العدوان على غزة سيكون له تداعيات خطيرة

أخبار متعلقة
افضل-مكاتب-عقارية-Real-Estate-في-الاردن-دليل-افضل-مكاتب-عقار-في-عمان-الاردن

175 مليون دينار إيرادات مكاتب ومديريات تسجيل أراضي العاصمة العام الماضي

1702989000931

"الإقراض الزراعي" تطلق خدمة التأمين على الحياة للمزارعين

1702986258829

رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الأميركي

1702896429829

السفارة الكويتية تستقبل المعزين بوفاة أمير دولة الكويت الشقيقة

2023_12_18_10_42_19

فلس الريف يزود 320 موقعا ومنزلا بالكهرباء الشهر الماضي

0L5A1048

3663 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم