أمين عمان: خطة للنقل العام لـ10 سنوات و30 مشروع استثماري بـ80 مليون دينار

الوكيل الإخباري - كشف أمين عمان يوسف الشواربة أن موازنة الخطة الاستراتيجية للأمانة 2022-2026 تقدر بنحو 918 مليون دينار.

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وقال الشواربة خلال مؤتمر صحفي ضمن منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، إن عدد المشاريع والمبادرات ضمن هذه الاستراتيجية هي 212 وستنفذ على مدار 5 سنوات، لافتا إلى أن متوسط نسبة الالتزام بإنجاز الاستراتيجية بلغت أكثر من 84% خلال عامي 2022-2023.



وأضاف أن هناك خطة للنقل العام لمدة 10 سنوات نظرا لأن النقل العام يحتاج لتطوير البنية التحتية والتخطيط لخدمة المواطنين في مختلف المناطق.



وأشار الشواربة إلى وجود 18 فرصة استثمارية مستقبلية ضمن شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، وأن هناك 30 مشروع استثماري بقيمة 80 مليون دينار بالإضافة إلى 280 مليون دينار لمشروع الرعاية الصحية، فيما تصل الإيرادات المباشرة لها إلى 5 ملايين دينار.



وبين أن طول شبكة مسارات باص عمان والباص السريع هي 870 كيلو متر بعدد خطوط تصل إلى 43.



وتابع أن عدد مستخدمي هذه الباصات وصل إلى 44.3 مليون راكب خلال العام الماضي، فيما بلغت البطاقات المعفاة 5.8 مليون بطاقة.