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الجمعة، 28-10-2022 10:26 م

استشاري أمراض تنفسية: تهديد رباعي لانتشار الفيروسات بالشتاء

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الوكيل الإخباري - حذر استشاري الأمراض التنفسية والصدرية الدكتور محمد حسن الطراونة من خطر الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء، ما يستدعي توفير المطاعيم اللازمة واتباع إرشادات السلامة المعهودة في هذه الأوقات.

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وقال الخبير، وفقا ليومية الغد، إنه ومع دخول شهر تشرين الثاني، يتجه الطقس إلى البرودة في الأردن ومعظم دول العالم، مما يشكل تهديدا رباعيا لانتشار الفيروسات ومنها الكورونا والانفلونزا الموسمية وانفلونزا الخنازير H1N1 الذي ينتشر أكثر في الشتاء، إضافة إلى الفيروسات التنفسية الأخرى، فيما التهديد الرابع هو بدء ظهور فيروس تنفسي مخلوي RSV منتصف الشهر الحالي في أميركا وأوروبا. 


وبين أن الوضع ليس خطيرا حتى الآن، ولا يدعو للتشاؤم، إلا أن ما رصد من إصابات هي فروقات ليست كبيرة ولم تزد النسبة على الحسابات المتوقعة لكن قابلة للزيادة بالفترة القادمة.


وقال، نحن في سباق مع الفيروسات ولا أعتقد أن الوضع الآن خطير ما لم يأت ما لم يكن بالحسبان.


ومن المرجح أن تزداد حالات الإصابة بكورونا في أشهُر الشتاء لثلاثة أسباب، وهي أن فيروس كورونا ينتشر أكثر في أشهر الشتاء، وثانيها يكون الهواء أقل رطوبة، بحيث يمكن للجسيمات التي تحمل الفيروس أن تبقى في الجو لفترة أطول، إضافة إلى أن أغشية الأنف تكون أكثر جفافاً وأكثر عرضة للعدوى، وفق الطراونة.

 




 

 


 

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